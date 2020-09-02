دي مايو لـ صالح: يجب تجميد عائدات النفط الليبي إلى حين تشكيل قيادة سياسية موحّدة

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الثلاثاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والوفد المرافق له عقب وصوله إلى مطار الأبرق، حيث كان في استقباله رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.

وبدوره، أكّد دي مايو لرئيس مجلس النواب على دعم إيطاليا للحل السياسي في ليبيا، وعلى قناعة إيطاليا بضرورة تجميد عائدات النفط الليبي إلى حين تشكيل قيادة سياسية موحّدة جديدة، تضمن عودة هذه العائدات والاستفادة منها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وتسخيرها لهذا الغرض.

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