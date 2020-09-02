«شركة الكهرباء» ببنغازي: نتوقع زيادة طرح الأحمال لعدم وصول شاحنات الوقود لمحطة السرير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، التابعة للحكومة الليبية، في بيان عاجل، أن “شاحنات الوقود لم تصل إلى الآن إلى محطة السرير”، لافتة إلى أن “رصيد المعالج 1.8 مليون وظهور إشارة تحذير انخفاض مستوى الوقود”.

وقالت الشركة في بيان لها، الأربعاء، أن ذلك الأمر “اضطر إدارة محطة السرير الغازية بضرورة تخفيض أحمال الوحدة الثالثة من 140 الى 70 م.وات وذلك لانخفاض الوقود واحتمالية خروج الوحدة في أي لحظة، مما سيؤدي إلى توقف كل وحدات المحطة وانتاجية صفر بسبب عدم وصول وتأخر إمدادات الوقود إلى المحطة الأمر الذي سيسبب في زيادة كبيرة في العجز وفقدان كمية كبيرة من الطاقة وزيادة طرح الأحمال على المواطنين”.