خلال لقائه المستشار صالح.. بوريل: الاتحاد الأوروبي يرفض أيّ تدخّلات خارجية في ليبيا من أيّ طرف كان

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الثلاثاء الممثّل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لبحث تثبيت ودعم وقف اطلاق النار .

وبحسب المتحدّث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق طلب المستشار صالح دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار، وضرورة أن يكون هنالك دعم من الاتحاد في مسألة تحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاصّ مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.

وأضاف بليحق بأن رئيس المجلس طالب بضرورة انتهاز الفرصة الحالية للضغط على كل الأطراف في ليبيا، من أجل إنهاء الأزمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، حيث أكّد المستشار صالح بأنّه لن يتأتى ذلك إلا بتشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب.

وبدوره، أكّد الممثّل السامي للاتحاد الأوروبي خلال اللقاء على ثقته التامّة برئيس مجلس النواب، حيث أشاد برغبته بإرساء السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

كما تعهّد بأنه سوف يقدّم شرحًا وافيًا لمبادرة الاتحاد الأوروبي ويطالب بدعمها، بالإضافة إلى أنه سوف يكون هناك تواصل للاتحاد خلال الفترة القادمة مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم مبادرة رئيس مجلس النواب.

الممثّل السامي للاتحاد الأوروبي أكّد على تضامن الاتحاد كاملًا مع رئيس مجلس النواب في مسألة رفض أيّ تدخّلات خارجية في ليبيا من أيّ طرف كان.

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