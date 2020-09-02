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“الخميسي”: الرئاسي يسيطر عليه الارتجال والمزاجية في القرارات

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد المحلل الاقتصادي،
أحمد الخميسي، أنه يسيطر على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة الارتجال
والمزاجية في القرارات والبلطجة في فكر الدولة وممارساتها.

 وسخر «الخميسي»، في منشور له عبر حسابه على
فيسبوك، من أن هناك “30 ألف موظف بدون رواتب منذ عام 2014 والحكومة تقول إنها تريد
توظيف الشباب وعدد الباحثين عن العمل 128 ألف”

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تعليق

  • تى هو اصلا الرئاسى وجد لخلق المشاكل وتعقيد الحياة فى ليبيا وجعل حياة المواطن جحيم لا يطاق من قطع الكهرباء المتعمد إلى انعدام الأمن والأمان وانعدام السيولة وقمع الاحتجاجات وتخريب الشركات العامة والوزارات والسفارات وتدمير البلد بتسليمها المستعمر ..الخ

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