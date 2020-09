“الخميسي”: الرئاسي يسيطر عليه الارتجال والمزاجية في القرارات

أكد المحلل الاقتصادي،

أحمد الخميسي، أنه يسيطر على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة الارتجال

والمزاجية في القرارات والبلطجة في فكر الدولة وممارساتها.

وسخر «الخميسي»، في منشور له عبر حسابه على

فيسبوك، من أن هناك “30 ألف موظف بدون رواتب منذ عام 2014 والحكومة تقول إنها تريد

توظيف الشباب وعدد الباحثين عن العمل 128 ألف”

