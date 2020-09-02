المشري يبحث مع دي مايو المبادرات والسياسيات المطروحة لوقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو برفقة النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، ومقرر المجلس سعيد كله.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة تطوّرات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، والتداعيات والآثار التي خلّفها ما وُصفه المشري بـ”عدوان المجرم حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

كما تناول الاجتماع المبادرات والسياسيات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إيطاليا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

هذا وقدّم القيادي الإخواني الموالي لتركيا في ختام اللقاء هدية تذكارية للوزير الإيطالي، تتمثّل في لوحة لمدينة غدامس التاريخية والسياحية.

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