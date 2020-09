خاص ليبيا 24

أعلن مدير مكتب

الإعلام بمستشفى الهواري ببنغازي هاني العريبي، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة

بفيروس كورونا، مساء أمس الثلاثاء.

وأفاد العريبي،

في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ بأن الحالتين لرجلين أحدهما يبلغ من العمر 70

عاما والآخر 75 عاما.

