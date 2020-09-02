الثني يتابع أوضاع المُهجَّرين من المنطقة الغربية في مناطق شرق ليبيا

ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء على أوضاع النازحين المُهجَّرين من المنطقة الغربية لمناطق شرق ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن النواحي الأربعة علي المجدوب.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أوضاع النازحين المُهجّرين من المنطقة الغربية، وأبرز احتياجاتهم والمشاكل التي تواجههم.
وبحث المجتمعون آليات حلحلة كافّة المشاكل والاختناقات وتوفير كافّة الاحتياجات التي يطلبها المعنيون بهذا الملف عبر الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة واللجان المختصّة.
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