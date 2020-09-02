النعاس: الانفجار الذي وقع بطرابلس حدث في منطقة مهمّة ولم تتوفّر أيّ معلومات عنه حتى اللحظة

ليبيا – تساءلت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس عن صمت الجهات الأمنية والحكومية عن حادثة التفجير الأخير، الذي وقع بالعاصمة طرابلس في اشارة منها للتفجير الإنتحاري الذي وقع في مدخل مدينة جنزور الشرقي.

النعاس أضافت في تصريح لموقع “عربي21” القطري أنّ “الانفجار حتى ولو لم يكن كبيرًا، فقد حدث في منطقة مهمّة، ولم تتوفّر أيّ معلومات عنه حتى اللحظة”.

ولفتت إلى أنّ “الانفجار ليس كما ذُكر بأنّه قريب من مقرّ البعثة الأممية ومقر وزير الداخلية، إنما بعيد جدًا عن مقرّ البعثة بمسافة تقدر بـ1.5 كيلومتر. وأمّا عن مقرّ الداخلية فهو أحد مقرّات الوزارة، وليس المقرّ الذي يداوم به الوزير، وهو أبعد من مقر البعثة تقريبًا بمسافة 3 كيلومتر”.

كما نوّهت إلى أنّها من سكّان المنطقة التي حدث بها التفجير.

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