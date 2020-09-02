الثني يتابع أوضاع النازحين المهجرين من مدن الغرب لمناطق شرق ليبيا

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، أمس الثلاثاء، مع عضو مجلس النواب عن النواحي الأربعة علي المجدوب، للاطلاع على أوضاع النازحين المهجرين من المنطقة الغربية لمناطق شرق ليبيا.

وناقش الثني، مع عضو مجلس النواب أوضاع النازحين المهجرين من المنطقة الغربية، وأبرز احتياجاتهم والمشاكل التي تواجههم.

كما ناقش الاجتماع آليات حلحلة كافة المشاكل والاختناقات، وتوفير كافة الاحتياجات التي يطلبها المعنيين بهذا الملف عبر الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة واللجان المختصة.