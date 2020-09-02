لقاء مرتقب بين “النواب” و”الأعلى للدولة” في المغرب

يستضيف المغرب اجتماعات للبرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة لتفعيل الحل السياسي حسب ما كشفت عنه مصادر من داخل مجلس النواب لصحيفة الاتحاد.

وبحسب المصادر فمن المقرر أن تعقد الاجتماعات المرتقبة بين الوفدين مطلع الأسبوع المقبل، للتشاور حول تفعيل العملية السياسية بعد الإعلان عن قرار وقف إطلاق النار منذ شهرين.

وتأتي الوساطة المغربية بعد وساطة روسية، كما أشارت المصادر إلى أن الممثلة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز تدعم هذه التحركات، وذكرت المصادر أن وفد البرلمان سيضم النواب يوسف العقوري، عصام الجهاني، إدريس عمران، الهادي الصغير، مصباح دومة، عادل محفوظ، مشيرة إلى دور المبعوث الخاص لرئيس المجلس عبد الباسط البدري في ترتيب اللقاءات بالمغرب.

وتوقعت المصادر أن تشكل هذه الاجتماعات بداية لكسر الجمود السياسي في ليبيا منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أهمية دعم تحركات البعثة الأممية لاستئناف اجتماعات اللجنتين السياسية والعسكرية.

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