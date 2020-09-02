بدء تشغيل آبار النهر الصناعي بعد عودة الكهرباء

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة – سهل الجفارة» عودة الكهرباء لحقول آبار المياه بالجهاز، وبدء أعمال إعادة تشغيلها وضخ المياه وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه.

وانقطعت الكهرباء عن تلك الآبار بعد حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء في المنطقتين الجنوبية والوسطى أمس الثلاثاء، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

ولفت البيان إلى أن الأمر ترتب عنه انقطاع المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك، مشيرا إلى أن الجهاز سيوافي المواطنين لاحقا بالموعد المتوقع لعودة المياه، بعد استكمال المعلومات الفنية لإعادة تشغيل الآبار.

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