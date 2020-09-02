بنغازي.. بحث آلية لتحصين طلاب التعليم المتوسط من الإصابة بكورونا

بحث مدير مكتب امتحانات بنغازي مع اللجان المشرفة على امتحانات شهادات إتمام مرحلة التعليم المتوسط آلية إجراء الامتحانات في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتطرق الاجتماع إلى آلية تفعيل الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا إضافة إلى دور اللجنة الطبية للإرشادات من الوباء كما ناقش المجتمعون مشاكل اللجان المشرفة وكيفية وضع الحلول السريعة لها قبل موعد الامتحانات المزمع إجراؤها الأحد القادم وتوزيع القوائم.

وكانت وزارة التعليم بالحكومة الليبية، قد سلمت اللجنة العليا لمكافحة كورونا، المتطلبات اللازمة والتجهيزات الضرورية والترتيبات الوقائية التي تحتاجها المؤسسات التعليمية لاستئناف الدراسة، وتعهدت اللجنة بتوفيرها في الفترة القريبة المقبلة بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة التعليم.

يأتي تقديم هذه المتطلبات بعد صدور قرارات وزارة التعليم بالحكومة الليبية بتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات، مع مراعاة الضوابط التي وضعتها كل مؤسسة تعليمية، كما أهابت وزارة التعليم بكافة المؤسسات التعليمية بالالتزام بالمعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية المقررة لسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين التي وضعتها اللجنة الطبية الاستشارية، كما نوهت بأن الأسئلة الاسترشادية لطلبة الشهادات العامة ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة متاحة على منظومة شؤون الطلبة والامتحانات، وعلى الصفحة الرسمية للوزارة.

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