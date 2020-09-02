أكار لـ النمروش: مستمرّون في أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكريّ والأمنيّ في ليبيا

ليبيا – أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الثلاثاء استمرار أنقرة في أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني في ليبيا، وذلك خلال لقائه وزير دفاع الوفاق المعين مؤخرا من قبل السراج صلاح الدين النمروش في مقرّ وزارة الدفاع التركية في أنقرة.

أكار وفي تصريح نقلته وكالة “الأناضول” التركية أضاف: “ستواصل تركيا ذات التاريخ المشترك مع ليبيا والصداقة التي امتدت على مدى 500 عام أنشطتها في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية”.

وأكّد أنّ تركيا تدعم ليبيا المستقلّة ذات السيادة التي تحتضن الجميع وفق مفهوم “ليبيا لليبيين”.

وزير الدفاع التركي شدّد على أنّ تركيا تقف إلى جانب حكومة الوفاق والتي وصفها بـ”الشرعية والمعترف بها دوليًا” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) ، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على حد زعمه.

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