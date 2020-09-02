مصادر: اجتماع مرتقب بين وفدين من «البرلمان ومجلس الدولة» في المغرب

أكدت مصادر برلمانية ليبية، أن اجتماعات مرتقبة بين وفد من مجلس النواب الليبي، والمجلس الاستشاري، مطلع الأسبوع المقبل، للتشاور حول تفعيل العملية السياسية في ليبيا بعد الإعلان عن قرار وقف إطلاق النار منذ شهرين.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية: “إن الرباط بالمغرب، ستحتضن الاجتماعات بعد وساطة روسية، كما أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز تدعم هذه التحركات، وستناقش الاجتماعات سبل تفعيل الحل السياسي والتشاور حول آلية تغيير شخصيات تتولى قيادة المؤسسات السيادية”.

وأضافت “وفد مجلس النواب الليبي يضم النواب يوسف العقوري، عصام الجهاني، إدريس عمران، الهادي الصغير، مصباح دومة، عادل محفوظ”، مشيرة إلى دور المبعوث الخاص لرئيس المجلس عبد الباسط البدري في ترتيب اللقاءات بالمغرب.

وتابعت “الاجتماعات تشكل بداية لكسر الجمود السياسي في ليبيا منذ ما يقرب من عام ونصف، مشيرة إلى أهمية دعم تحركات البعثة الأممية لاستئناف اجتماعات اللجنتين السياسية والعسكرية”.