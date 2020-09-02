تفاصيل زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا

تقرير

وصل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيف بوريل” إلى ليبيا في زيارة رسمية لطرابلس والقبة التقى خلالها مع رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله

وتكتسب زيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل” قدرا من الأهمية في ظروف تتسارع فيها الخطا دوليا للضغط على جميع الأطراف للعودة للمسار السياسي وكبح جماح أي تصعيد عسكري.

واستقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بوريل، في مدينة القبة وحرص خلال اللقاء أن يطالب بدعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار وضرورة دعم الاتحاد في مسألة تحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.

من جانبه تعهد بوريل، بتقديم شرح واف لمبادرة عقيلة للاتحاد الأوروبي لدعمها، مع وعد بالتواصل خلال الفترة المقبلة مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم المبادرة.

والتقى بوريل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في طرابلس، واستغل السراج اللقاء بنقل تحذيره مما أسماه “محاولات التحرش” بقوات الوفاق حول مدينة سرت ومنطقة الجفرة، والتي قد تتسبب في نسف ما تم التوصل إليه في بياني وقف إطلاق النار، وفي هذا الصدد جدد بوريل التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للبيانين لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا.

وفي ثالث محطات بوريل التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لمناقشة تأثير إقفالات الحقول والمنشآت النفطية على الاقتصاد الوطني، حيث أكد بوريل لصنع الله دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي.

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