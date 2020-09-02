«بلدي سبها»: استقبال طلبات التسجيل في مبادرة «الرئاسي» للتشغيل حتى الثلاثاء المقبل

أعلن المجلس البلدي سبها استقبال طلبات تسجيل الباحثين عن العمل داخل نطاق البلدية في مبادرة المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق لتشغيل العاطلين من الشباب، وذلك من العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا، وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

ودعت الراغبين أن يقدموا المستندات التالية «صورتان شخصيتان، وشهادة ميلاد بالرقم الوطني، وشهادة إقامة، والمؤهل العلمي، وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وإيداع مصرفي أو صك ملغي وملف لحفظ المستندات» حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليو الأربعاء.

وأوضح البيان أن المتقدمين سيدرجون في منظومة الباحثين عن العمل بمكتب العمل والتأهيل سبها، مشيرا إلى أن من ليس لديه حساب مصرفي يمكنه التقديم بدونه.

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ويوم السبت الماضي، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، موضحا أن الغرض من القرار هو تنشيط حركة الاقتصاد الوطني، عبر دمج الشباب في سوق العمل، بما لا يزيد الالتزامات على الخزانة العامة، وزيادة عدد الكادر الوظيفي للجهات الحكومية.

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