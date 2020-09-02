العامة للكهرباء: عدم وصول شاحنات الوقود سيؤدي إلى عجز وزيادة طرح الأحمال

أخبار ليبيا24

أكدت الشركة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية اليوم الأربعاء أنه إلى الآن لم تصل شاحنات الوقود إلى محطة السريرالغازية، ورصيد الوقود المعالج 1.8 مليون لتر وظهور إشارة تحذير انخفاض مستوى الوقود.

وأضافت الشركة أن إدارة محطة السرير الغازية اضطرت إلى تخفيض أحمال الوحدة الثالثة من 140 إلى 70 ميغاوات وذلك لانخفاض الوقود واحتمالية خروج الوحدة في أي لحظة.

وأشارت الشركة إلى أن خروج الوحدة سيؤدي إلى توقف كل وحدات المحطة وإنتاجية صفر بسبب عدم وصول وتأخر إمدادات الوقود إلى المحطة الأمر الذي سيسبب في زياده كبيرة في العجز وفقدان كمية كبيرة من الطاقة وزيادة طرح الأحمال على المواطنين.

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