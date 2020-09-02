محلل سياسي: دور الأمم المتحدة في ليبيا متعدد الجوانب

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

02 September, 2020

سلط المحلل السياسي السنوسي الشريف، الضوء على دور الأمم المتحدة في ليبيا، مبينا أنه متعدد الجوانب فمنه السياسي والإنساني والاستشاري والاقتصادي.

وقال الشريف، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”بالنسبة للدعم الإنساني فهو دور متوسط إلى ضعيف نسبياً ويوجد نوع استجابة للحالات الصعبة العاجلة في ليبيا بحسب الظروف؛ أما الدور الاستشاري والاقتصادي فهو إلى حد ما جيد من حيث دعم المؤسسات الليبية السيادية والخدمية بالاستشارات والدعم اللوجيستي”.

وتابع، :”يبقى لدينا الدور السياسي وهو دور كان قويا ومؤثرا بحيث أشرفت البعثة ويسرت الحوار السياسي الليبي الصعب والمعقد وتوفر جو توافقي مناسب داخل مجلس الأمن الدولي فأثمرت تلك الجهود توافق الأطراف السياسية الليبية حول الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في الصخيرات، ثم بعد ذلك تزايد الدور الإقليمي السلبي الذي أجج الوضع في ليبيا وفرض شبه فيتو على تنفيذ الاتفاق السياسي بالذات ما يتعلق بمجلس النواب الذي تم تجميد جلساته وشلت حركته بالكامل، وعطل الدور المهم جدا الذي كان يتوجب عليه أن يقوم به بروح توافقية ونية حسنة لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي، وتم عرقلة جلساته فلم يتمكن حتى من منح الثقة لحكومة الوفاق التي تقدم بها المجلس الرئاسي”، بحسب قوله.

وأضاف الشريف، :”وهكذا تعقد الوضع أمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفشلت بل أُفْشِلَتْ جميع جهود البعثة لرأب الصدع بين الليبيين من كوبلر إلى غسان سلامة الذي استقال بسبب وصول الانقسام الدولي حول ليبيا إلى مجلس الأمن الذي انقسم طولياً، ولم يتمكن غسان من إنجاز شيء برغم الجهود الكبيرة التي بذلها سواء قبل الحرب على طرابلس أو بعد نشوبها فاضطر للاستقالة ولما يلتئم مجلس الأمن ليتوافق على مبعوث جديد حتى تاريخه”، بحسب تعبيره.