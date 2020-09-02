«معيتيق» يرفض قرار «السراج» بتكليفه برئاسة مجلس أمناء صندوق «الإنماء الاقتصادي»

رفض أحمد عمر معيتيق، نائب فائز السراج تنفيذ القرار رقم (571 ) لسنة 2020 ، بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والإجتماعي.

وقال «معيتيق» في بيان، اطلعت عليه «الساعة 24»، “في الوقت الذي نشكركم على الثقة الممنوحة لنا بصدور قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، رقم ( 571 ) لسنة 2020 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والإجتماعي، وحيث أن الآلية المتبعة لصدور قرارات المجلس تتم عن طريق العرض على النواب والأعضاء مجتمعين وتصدر بموجب محاضر رسمية وهو أمر تم الاتفاق والعمل به منذ فترة”.

وختم البيان قائلًا: “عليه، فإن الأمر يتطلب إيقاف وسحب القرار المشار إليه للأسباب السالفة الذكر”.