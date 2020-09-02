وزارة العمل تعلن تجهيز حوافظ مرتبات شهر يوليو

أعلنت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك تجهيز حوافظ مرتبات شهر يوليو الماضي لموظفي ديوان الوزارة.

وفي السياق ذاته قالت الوزارة في منشورها إن إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة قامت بتجهيز حوافظ المرتبات عن الفترة المذكورة مؤكدة بدءها في عملية التوزيع على المصارف وفقاً للإجراءات المتبعة، كما طالبت الوزارة المندوبين بسرعة استلام الحوافظ منعًا لأي تأخير.

وكان وزير العمل المهدي الأمين قد عقد اجتماعا يوم أمس الثلاثاء بحث فيه سبل تفعيل اتفاقيات التدريب والتشغيل الموقعة مع الشركات الوطنية والأجنبية المتعاقدة على تنفيذ مشاريع مع المؤسسات العامة، كما ناقش الأمين مع مديري مكاتب العمل النوعية بالقطاعات التحديات التي تواجه سير عمل مكاتب العمل النوعية بالقطاعات المختلفة

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