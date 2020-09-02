برلمانية إيطالية: “دي مايو” يسير على خطى “بيرلسكوني” في ليبيا

علقت برلمانية إيطالية معارضة على زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو لليبيا بالقول إنه أيد أخيراً “بصيرة” زعيم حزب (فورتسا إيتاليا)، سيلفيو برلسكوني بشأن ليبيا.

وقالت عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) ديبورا بيرغاميني، في مذكرة الثلاثاء، إنه “بعد ما يقرب من الـ10 سنوات، وافق دي مايو برلسكوني الرأي بإعادة إطلاق الاتفاقات التي وقعها الأخير مع الحكومة الليبية”، في عهد العقيد معمّر القذافي.

وتابعت بيرغاميني: “على الرغم من أنني أعتقد، لكن ربما أكون مخطئًة، أن سحب الاتفاقات الموقعة من قبل رئيس الوزراء آنذاك برلسكوني كان من جانب الليبيين أنفسهم”. واختتمت بالقول إنه “دليل آخر يأتي عند الحاجة، لبصيرة حكومات برلسكوني في السياسة الخارجية وغيرها”.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قالت أمس الثلاثاء إن “إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية هو محور مهمة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في ليبيا”.

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