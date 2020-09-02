الحكومة الليبية تتخذ جملة من القرارات خلال اجتماعها العادي الثالث

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” برئاسة عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي الثالث للعام الحالي في مدينة بنغازي.

وطالب المجلس خلال الاجتماع، وزارة الشؤون الاجتماعية الاستعداد لموسم الشتاء المقبل من حيث توفير المخزون الاستراتيجي للنازحين جراء أية كوارث طبيعية، كما حث المجالس البلدية للبدء في الاستعداد لموسم الشتاء القادم من حيث أعمال النظافة العامة، وتأهيل البنية التحتية لبلدياتهم، تحسبا لأية فيضانات قد تحدث نتيجة للأمطار والكوارث الطبيعية.

كما قرر المجلس، إصدار قرار ملزم بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، مع تضمين القرار لمخالفات رادعة بحق المخالفين، وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وأكد المجلس، تدهور قطاع التعليم بشقيه العالي والعام، وضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية ومؤسسات التعليم الخاص، مع ضرورة وضع قوانين ولوائح تضبط العملية التعليمية.

كما قرر، دمج المعينين خلال السنوات السابقة في القطاع الإداري للدولة وفق رؤية تقدمها وزارة العمل والتأهيل لمجلس الوزراء لوضعها موضع التنفيذ بشكل عاجل، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي للمستشفيات والمراكز الطبية والقائمين عليها.

كما أكد مجلس وزراء الحكومة الليبية خلال اجتماعه، على الدور الأمني لأعضاء هيئة الشرطة، خلال عملهم في ظل جائحة كورونا، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية.