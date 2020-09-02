القوات البحرية الليبية تضبط جرافتي صيد إيطاليتين شمال بنغازي

احتجزت القوات البحرية، التابعة للجيش العربي الليبي، جرافتي صيد إيطاليتين “ناتالينو” و “مدينيا”، قبالة سواحل بنغازي دخلتا المياه الإقليمية الليبية للصيد الجائر من دون الحصول على إذن مسبق.
وأوضحت وكالة نوفا الإيطالية، في خبرها العاجل، الذي رصدته وترجمته «الساعة 24»، أنه تم تحذير طاقم الجرافتي- المكون من 7 بحارة لكل منهما: ستة إيطاليين وثمانية تونسيين في المجمل – بطلقات تحذيرية، ويبدو من المعلومات الأولية، أنهم صعدوا قسراَ على متن قارب أو أكثر من زوارق الدورية الليبية، بينهم الزورق الحربي عكرمة، الفرد الإيطالي في الجرافة “ناتالينو”، والقائد الإيطالي للجرافة “مدينيا”.
ثم أبحرت جرافة الصيد “ناتالينو”، في اتجاه الشمال الغربي، بينما اتجهت الجرافة”مدينيا”، بدلاً من ذلك جنوباً، في اتجاه بنغازي، وتمت إحالة المقبوض عليهم لجهات الاختصاص لمباشرة التحقيق.
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