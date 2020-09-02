القوات البحرية الليبية تضبط جرافتي صيد إيطاليتين شمال بنغازي

احتجزت القوات البحرية، التابعة للجيش العربي الليبي، جرافتي صيد إيطاليتين “ناتالينو” و “مدينيا”، قبالة سواحل بنغازي دخلتا المياه الإقليمية الليبية للصيد الجائر من دون الحصول على إذن مسبق.

وأوضحت وكالة نوفا الإيطالية، في خبرها العاجل، الذي رصدته وترجمته «الساعة 24»، أنه تم تحذير طاقم الجرافتي- المكون من 7 بحارة لكل منهما: ستة إيطاليين وثمانية تونسيين في المجمل – بطلقات تحذيرية، ويبدو من المعلومات الأولية، أنهم صعدوا قسراَ على متن قارب أو أكثر من زوارق الدورية الليبية، بينهم الزورق الحربي عكرمة، الفرد الإيطالي في الجرافة “ناتالينو”، والقائد الإيطالي للجرافة “مدينيا”.

ثم أبحرت جرافة الصيد “ناتالينو”، في اتجاه الشمال الغربي، بينما اتجهت الجرافة”مدينيا”، بدلاً من ذلك جنوباً، في اتجاه بنغازي، وتمت إحالة المقبوض عليهم لجهات الاختصاص لمباشرة التحقيق.