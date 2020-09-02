الحكومة الموقتة تصدر قرارا ملزما بارتداء الكمامات لمواجهة «كورونا»

أصدرت الحكومة الموقتة اليوم الأربعاء، قرارا ملزما بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ووجه القرار بالالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب بيان الحكومة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى تضمين القرار مخالفات بحق غير الملتمزين، وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وأمس الثلاثاء، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة تسجيل سبع حالات وفاة في كل من بنغازي وجالو، و77 إصابة جديدة بالفيروس في المنطقة الشرقية.

وصدرت تحذيرات من عدد من المسؤولين الطبيين من انتشار الوباء، كما اشتكى البعض من نقص الإمكانات، ومنهم النائب الثاني لمدير برج الأمل الدكتور وليد العقوري الذي قال إن الأطقم الطبية والطبية المساعدة يتعرضون للاعتداء اللفظي يوميا في البرج، التابع مركز بنغازي الطبي، وهو مخصص لعزل مصابي كورونا.

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