وزارة الصحّة الليبية تنعى شهداء الجيش الأبيض الذين أصيبوا بفيروس كورونا خلال محاولتهم إنقاذ حياة المرضى

ليبيا – نعت وزارة الصحة في الحكومة الليبية بمزيد من الحزن والأسى الدكتورة صالحة نتفة، والدكتور جمال وفيق أخصائي النساء والولادة بمستشفى الوحدة درنة، والدكتور مفتاح الشيباني، ومحمد عبد الله بوحلوم أحد الرّعيل الاول في قطاع الصحّة، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ.

الوزارة دعت في بيان لها كافّة المواطنين في ربوع البلاد إلى مساعدة كافّة الأطقم الطبية في أداء مهامّ عملهم، وخاصّة الذين اتخذوا قرارًا بالانضمام لكتيبة مقاتلي الجيش الأبيض لمعاونتهم في محاربة ذاك العدو، رغم أنهم لا يعلمون من أين قد تأتي لهم الضربة، فخطأ واحد فقط قد يُكلّفهم حياتهم، وهو ما حدث مع البعض منهم بعدما سقطوا ضحايا في شباك كورونا إثر انتقال العدوى اليهم.

كما طالبت المواطنين بالتعاطي المسؤول وبحذر مع تحديات أزمة فيروس كورونا والالتزام بالإرشادات والإجراءات الرسمية والتباعد الاجتماعي، لأن الوقاية والحجر الصحي المنزلي سيساهم في تعزيز منع انتشار فيروس كورونا.

الصحة الليبية أكّدت بأن مواجهة جائحة وباء الكورونا واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدّية وإخلاص، وهم مستمرّون فى أداء واجبهم دفاعًا عن سلامة الوطن والمواطنين.

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