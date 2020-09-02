«الوطني لمكافحة الأمراض»: تسجيل 532 إصابة بكورونا من أصل 3255 عينة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 8 حالات وفاة، وكذلك شفاء 70 حالة جديدة.

وأوضح المركز في بيان، أنه استلم أمس الثلاثاء عدد (3255) عينة موزعة على؛ المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس بـ (1266) عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن بـ (136) عينة، ومختبر فرع المركز سبها بـ (111) عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية بـ (629) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة بـ (234) عينة، ومختبر فرع المركز الزاوية بـ (92) عينة.

وأيضًا مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان بعدد (59) عينة، ومختبر فرع المركز طبرق بـ (4) عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية بـ (400) عينة، ومختبر فرع المركز تازربو بـ (11) عينة، ومختبر فرع المركز غدامس بـ (1) عينة، ومختبر فرع المركز الكفرة بـ (12) عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي بـ (300) عينة.

وأشار بيان المركز إلى أن النتائج بينت (2723) عينة سالبة، و(532) عينة موجبة مقسمة إلى (349) حالات جديدة، و(183) حالات مخالطين، فيما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 70 حالة شفاء و 8 حالات وفاة.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

– طرابلس:

عدد 132 حالة جديدة

عدد 31 حالة مخالطة

– غريان:

عدد 1 حالة جديدة،

عدد 1 مخالطة

– الزنتان:

عدد 4 حالة جديدة

عدد 13 مخالطة

– الرجبان:

عدد 1 جديدة

– الخمس:

عدد 70 حالة جديدة

عدد 2 مخالطة

– الزاوية المركز :-

عدد 7 مخالطة

الزاوية الغرب :-

عدد 1 جديدة

يفرن :-

عدد 1 جديدة

كاباو :-

– عدد 14 جديدة

عدد 5 مخالطة

صرمان :-

عدد 3 جديدة

جنزور :-

عدد 1 جديدة

القره بوللي :-

عدد 1 مخالطة

الأصابعة :-

– عدد 1 جديدة

النواحي الأربعة :

عدد 2 مخالطة

عدد 2 جديدة

زوارة :-

– عدد 4 جديدة

الماية

عدد 1 جديدة

الرياينة :-

عدد 2 جديدة

مزدة

عدد 9 مخالطة

فسانو

عدد 2 جديدة

عدد 2 مخالطة

العجيلات

عدد 5 مخالطة

درج

عدد 1 جديدة

زليتن

عدد 10 جديدة

عدد 20 مخالطة

سبها

عدد 5 جديدة

عدد 2 مخالطة

الشاطئ

عدد 3 جديدة

عدد 3 مخالطة

غات

عدد 1 جديدة

الغريفة

عدد 2 مخالطة

البوانيس

عدد 5 جديدة

أم الأرانب

عدد 1 جديدة

بنت بية

عدد 5 مخالطة

مصراتة

عدد 52 مخالطة.

عدد 2 جديدة.

طبرق

عدد 3 جديدة

الكفرة

عدد 3 مخالطة

عدد 1 جديدة

بنغازي

عدد 56 جديدة

القيقب

عدد 2 جديدة

سرت

عدد 5 جديدة

المرج

عدد 3 جديدة

درنة

عدد 2 جديدة

الواحات

عدد 18 مخالطة

تازربو

عدد 9 جديدة

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ( 70 ) حالة شفاء مقسمة كما يلي:

1- عدد 27 في سبها

2 – عدد 33 في مصراتة

3- عدد 8 في زليتن

4- عدد 2 في الزنتان

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد ( 8 ) حالات وفاة مقسمين كما يلي:

عدد 1 حالة في الواحات

عدد 1 في سرت

عدد 1 في درج

عدد 1 في صرمان

عدد 3 في زليتن

عدد 1 غريان

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا حتى الآن 15,156 والحالات النشطة: 13,160

والمتعافين : 1,746 و الوفيات: 250.