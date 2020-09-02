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صنع لله يناقش تداعيات وقف التصدير على الاقتصاد الليبي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الثلاثاء، رفقة ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، تداعيات إقفالات الحقول والمنشآت النفطية على الاقتصاد الليبي.

وفي ذات السياق بحث صنع لله رفقة وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الثلاثاء، أهم المواضيع المتعلقة بقطاع النفط والغاز، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وتمخض الاجتماعان عن التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد إيراداته في الحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وذلك مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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