عمداء بلديات «ورشفانة»: «حكومة الوفاق» هي من يمثلنا ونعلن تبعيتنا لها

أعلنت بلديات جنوب غرب طرابلس «ورشفانة»، أنها لا تعترف سوى بـ«الوفاق» كحكومة لهم، مشيرين إلى أنهم تابعون لمنطقة طرابلس الكبرى.

وقال ممثلون عن بلديات «العزيزية، السواني، الناصرية، الزهراء، العامرية، المايه، المعمورة»، في بيان مصور لهم: “نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا الحبيبة، أصدر الحاضرون هذا البيان”.

وأضافوا “يؤكد عمداء بلديات جنوب غرب طرابلس، أن «حكومة الوفاق» هي الحكومة التي تمثلهم، كما يؤكدون تبعيتهم لطرابلس الكبرى”.

وتابعوا “قررنا تحييد النواب عن المنطقة لإثبات عدم نيتهم الصافية للخروج بالمنطقة إلى بر الأمان، وعدم الإيفاء بما تم الاتفاق عليه في أكثر من اجتماع”، بحسب وصفهم.

وأشاروا إلى أن الحاضرون يعلنون تأييدهم لما قام به «المجلس الرئاسي» فيما وصفوه بـ«الإصلاحات» التي من شأنها تحسين حياة المواطنين اليومية، على حد قولهم.

وطالبوا «المجلس الرئاسي» بضرورة تحديد موعد اجتماع أو زيارة للمنطقة وذلك لتوضيح ما يدور بالمنطقة.