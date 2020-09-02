السفير الألماني: نرحّب بقرار الرئاسي بشأن السماح للبلديات بتوفير الدخل المستقلّ

ليبيا – رحّب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا بقرار المجلس الرئاسي للسماح للبلديات بتوفير الدخل المستقلّ، وتخصيص مليار دينار ليبي للإنفاق المحلي.

السفير الألماني أكّد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أنّ ألمانيا تواصل التدريب وتقديم المشورة للبلديات الشريكة في تخطيط الميزانية وإدارتها.

يشار إلى أنّ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر قرارًا يقضي بإنفاق 2 مليار دينار خلال العام 2020، منها 30% لتغطية نفقات الباب الثاني للبلديات، و70% لتغطية نفقات الباب الثالث للبلديات على أن تتولى وزارة الحكم المحلّي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية