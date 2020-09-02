السراج يتابع سير العملية التعليمية بمدارس “سوق الجمعة”

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بزيارة تفقدية اليوم الأربعاء للمدارس الثانوية بمراقبة تعليم سوق الجمعة.

وشملت زيارة السراج مدرستي بشير الأسطى وسوق الجمعة الثانوية للاطمئنان على سير العودة المدرسية والوقوف عن قرب على الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها وزارة التعليم لضمان عودة آمنة لجميع الطلاب والمعلمين بحسب ما ورد عن مراقبة التعليم بسوق الجمعة.

ورافق السراج في جولته التفقدية وزير التعليم (المكلف) محمد العماري، ووكيل وزير التعليم عادل جمعة، وعميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف، ومراقب التعليم بالبلدية رشاد بشر، ورئيس لجنة العودة المدرسية محمود الوندي، حيث استمع السراج ومرافقيه إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه الطلاب والمعلمين ووعد بتذليلها وحلحلتها خلال الفترة القريبة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية