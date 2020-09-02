الحكومة الليبية تتخذ 4 قرارات هامة لمكافحة انتشار كورونا وضبط التعليم والقطاع الإدراي بالدولة

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة عبدالله عبدالرحمن الثني، خلال اجتماعه العادي الثالث للعام الحالي المنعقد في بنغازي اليوم الأربعاء، عدة قرارات هامة تشمل مختلف القطاعات فى الوزارات.

وقرر المجلس، إصدار قرار ملزم بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، مع تضمين القرار لمخالفات رادعة بحق المخالفين، وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وقرر المجلس أيضا، إعادة النظر في المناهج التعليمية ومؤسسات التعليم الخاص، مع ضرورة وضع قوانين ولوائح تضبط العملية التعليمية، وذلك نظرا لتدهور قطاع التعليم بشقيه العالي والعام.

وقرر المجلس أيضا، دمج المعينين خلال السنوات السابقة في القطاع الإداري للدولة وفق رؤية تقدمها وزارة العمل والتأهيل لمجلس الوزراء لوضعها موضع التنفيذ بشكل عاجل.

كما أصدر المجلس قرارا، بإعادة هيكلة القطاع الصحي للمستشفيات والمراكز الطبية والقائمين عليها.

كما حث مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، المجالس البلدية للبدء في الاستعداد لموسم الشتاء القادم من حيث أعمال النظافة العامة، وتأهيل البنية التحتية لبلدياتهم تحسبا لأية فيضانات قد تحدث نتيجة للأمطار والكوارث الطبيعية، كما أكد المجلس على وزارة الشؤون الاجتماعية الاستعداد هي الأخرى لموسم الشتاء المقبل من حيث توفير المخزون الاستراتيجي للنازحين جراء أية كوارث طبيعية .

وشدد مجلس وزراء الحكومة الليبية، على الدور الأمني لأعضاء هيئة الشرطة، خلال عملهم في ظل جائحة كورونا، كما أثنى على الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية عكس ما تم تناوله في وسائل الإعلام، مؤكدا أنه لا وجود لأي تقصير.