«محلي تاورغاء يضع خطة لإنشاء محاجر ومحال تجارية وحرفية

يعقد المجلس المحلي بتاورغاء اجتماعا الأحد المقبل لوضع خطة تجارية في المدينة، تشمل محاجر وكسارات ومحال تجارية وحرفية.

أكد ذلك بيان صادر عن المجلس اليوم الأربعاء، أشار فيه إلى اجتماع عقد اليوم الأربعاء، ضم رئيس المجلس عبد الرحمن الشكشاك، وأبو بكر عبد السلام مراقب الاقتصاد بتاورغاء، وبحضور كل من خالد القطري مدير مكتب المشروعات بالمجلس والمهندس شمس الدين اعجيل.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين بمقر المجلس المحلي تاورغاء، ناقشوا آلية تفعيل مراقبة الاقتصاد والصناعة بتاورغاء.

من ناحية أخرى استلم المحلس المحلي صباح اليوم مدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسي بعد صيانتها، وذلك بدعم من صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

حضر الاستلام مهندسين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(Undp)، والمهندس شمس الدين أعجيل المكلف من إدارة المجلس المحلي بمتابعة بعض مشاريع الصيانة في المدينة ، والمهندس خالد القنطري مدير مكتب المشروعات بالمجلس ، وممتل الشركة المنفدة للمشروع.

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