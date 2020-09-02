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“النجار” يكشف لـ 218 حقيقة تسلم المركز 650 مليون يورو

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدرالدين النجار في تصريح لـ218 عدم صحة الخبر الذي انتشر عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول منح منظمة الصحة العالمية، قيمة مالية تقدر بـ 650 مليون يورو و2000 أسطوانة أكسجين، للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، واصفا الخبر بغير المعقول أبدا لمن يعرف سياسة المنظمة.

وأوضح النجار في تصريحه، عن الخبر، بأنه قد يكون هناك لبس حدث لرئيسة اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا في بنغازي، الدكتورة فتحية العريبي، التي نقلت عن مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية، والتي نفت بدورها صدور مثل هذه الأخبار منها.

وأشار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى أن هناك وعودا من منظمة الصحة العالمية، بتقديم الدعم والمساعدات الطبية للدولة الليبية، وأنها في الغالب لن تكون مساعدات نقدية، وإنما دعم عيني متمثل في توفير بعض الأدوية والمشغلات أو في دورات تدريبية ودعم فني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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