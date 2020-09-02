مجلس الوزراء يصدر قرارات لمواجهة جائحة كورونا

أصدر مجلس الوزراء برئاسة عبدالله الثني خلال اجتماعه العادي الثالث للعام الحالي المنعقد في بنغازي اليوم، قرارا ملزما بارتداء الكمامات، والالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وتضمن القرار مخالفات رادعة بحق المخالفين، وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى إصدار قرارت بخصوص إعادة هيكلة القطاع الصحي للمستشفيات والمراكز الطبية والقائمين عليها، ودمج المعينين خلال السنوات السابقة في القطاع الإداري للدولة، وفق رؤية تقدمها وزارة العمل والتأهيل لمجلس الوزراء لوضعها موضع التنفيذ بشكل عاجل.

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