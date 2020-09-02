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إدارة المحلة تكرم القنطري

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت إدارة نادي المحلة الرياضي بتكريم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري وذلك بمنحه درع وشعار النادي البرتقالي تقديرا وعرفانا بجهوده المبذولة في خدمة قطاعي الشباب والرياضة وما قامت به الهيئة من صيانة وتطوير الملاعب والمرافق الرياضية بمختلف الأندية.

وجاء هذا التكريم على هامش الزيارة التي قام بها عضوا مجلس إدارة النادي، أبوعجيلة العريفي وهشام الدرهوبي، لمقر ديوان الهيئة بطرابلس من أجل متابعة سير المشروعات التي تتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة تنفيذها بالنادي.

ومنذ استلامه الهيئة العامة للشباب والرياضة عمل القنطري كثيرا على الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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