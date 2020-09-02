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مصدر أمني: مدير راديو الجوهرة سامي الشريف مختطف لدى مليشيا النواصي

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال مصدر أمني مطلع في تصريحات لصحيفة “الساعة 24” إن الاعلامي “سامي الشريف” 50 عامًا، مدير راديو الجوهرة مختطف لدى مليشيا “النواصي” مشيراً إلى أن “الشريف” اختطف من “ميدان الشهداء” بالعاصمة طرابلس لدى مشاركته في حراك 23 أغسطس الماضي.

وسبق أن أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة اختطاف الاعلامي “سامي الشريف” 50 عامًا، على يد ملثمين من ميدان الشهداء بطرابلس أثناء مشاركته في المظاهرات يوم الأحد 23 أغسطس.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوفاق بالكشف عن مصيره والافراج الفوري عنه، ونحملهم مسؤولية سلامته وحياته.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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