أكد الرئيس

التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، خلال استقباله رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في

ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل

سلمي للأزمة الليبية

