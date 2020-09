جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، خلال استقباله رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، التأكيد على ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار في ليبيا، باعتباره خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار واستئناف العملية السياسية

