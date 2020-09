المؤقتة تصدر قرارا ملزما بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي لمواجهة كورونا

أصدرت الحكومة الموقتة، الأربعاء، قرارًا ملزمًا بارتداء

الكمامات والتباعد الاجتماعي، والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة

كورونا.

وحذرت الحكومة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من عقوبات رادعة بحق المخالفين لهذا القرار.

هذا وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في وقت

سابق، الأربعاء، تسجيل 8 وفيات و532 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا.

