شددت المبعوثة الأممية للدعم لدى ليببا ستيفاني ويليامز ، الأربعاء، على ضرورة الحوار بين الأطراف الليبية لحل الأزمة.

