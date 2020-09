أكدت المبعوثة الأممية للدعم لدى ليببا بالانابة ستيفاني ويليامز، الأربعاء، خلال إحاطتها بجلسة مجلس الأمن، أن أكثر من مليون ليبي بحاجة لمساعدات إنسانية

