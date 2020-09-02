 الثني يصدر تعليماته بتوفير المستلزمات الوقائية من كورونا لوزارة التعليم

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بتوفير كافة المعدات والمستلزمات الوقائية من جائحة كورونا، لوزارة التعليم قبل انطلاق الامتحانات النهائية لإتمام مرحلتي التعليم الأساسي، والثانوي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقده “الثني” في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، ضم وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي – المكلفة بتسيير أعمال الوزارة الدكتورة فاطمة الغالي، إضافة إلى وكيل عام وزارة المالية والتخطيط – المكلف بتسيير أعمال الوزارة السيد أمراجع غيث، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة.
وأكد الثني خلال الاجتماع، على ضرورة توفير كافة المستلزمات الوقائية للطلاب والمعلمين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل البدء في الامتحانات، من خلال وضع خطة محكمة لتفادي تعرض الطلاب والمعلمين للإصابة بالوباء ونقله لأسرهم ما يفاقم الوضع الوبائي في البلاد وخروجه عن السيطرة.
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