 الثني يصدر تعليماته بتوفير المستلزمات الوقائية من كورونا لوزارة التعليم

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بتوفير كافة المعدات والمستلزمات الوقائية من جائحة كورونا، لوزارة التعليم قبل انطلاق الامتحانات النهائية لإتمام مرحلتي التعليم الأساسي، والثانوي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقده “الثني” في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، ضم وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي – المكلفة بتسيير أعمال الوزارة الدكتورة فاطمة الغالي، إضافة إلى وكيل عام وزارة المالية والتخطيط – المكلف بتسيير أعمال الوزارة السيد أمراجع غيث، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة.

وأكد الثني خلال الاجتماع، على ضرورة توفير كافة المستلزمات الوقائية للطلاب والمعلمين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل البدء في الامتحانات، من خلال وضع خطة محكمة لتفادي تعرض الطلاب والمعلمين للإصابة بالوباء ونقله لأسرهم ما يفاقم الوضع الوبائي في البلاد وخروجه عن السيطرة.