“سعيد” لـ” ويليامز”: الحل الوحيد للأزمة الليبية سياسي ومستعدون لاستضافة جولة حوار ليبي ليبي

عرض الرئيس

التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، استضافة حوار وطني ليبي يجمع مختلف مكونات الشعب، في

إطار مساعي بلاده لحل أزمة ليبيا

وأكد سعيّد خلال

استقباله رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، على

ثوابت موقف بلاده من الأزمة الليبية، داعيا إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة تحفظ

وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي ليبي جامع تحت مظلة الأمم المتحدة

وشدد سعيد، على

أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، مشيرا إلى التنسيق

والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا

وجدد سعيد

التأكد على ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، باعتباره خطوة مهمة نحو

إعادة الاستقرار واستئناف العملية السياسية.

كما أعرب مجددا

عن استعداد تونس لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي من خلال وضع إمكانياتها

وخبراتها لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات، والمساهمة في إعادة إطلاق

العملية السياسية من خلال استضافة حوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي

من جهتها أعربت ويليامز

في تصريح صحفي عقب اللقاء عن شكر الأمم المتحدة لتونس على ما تقدمه من دعم مستمر

لجهود البعثة الأممية في ليبيا

وأضافت أنه

“تم التأكيد خلال اللقاء على أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو حل سلمي

وسياسي”، مشيرة إلى “ضرورة الذهاب إلى الحوار السياسي في أسرع وقت نظرا

للظروف الخطيرة بليبيا في الوقت الحالي”

