منظمة الصحة العالمية توزع كمامات ومطويات إرشادية للتوعية من «كورونا» في سبها

وزعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، كمامات ومطويات ارشادية للتوعية من فيروس كورونا في عدد من الشوارع والميادين العامة بمدينة سبها، بالتعاون مع فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وجمعية الهلال الأحمر.

وقالت مندوبة مكتب المنظمة في الجنوب، الدكتورة راضية الجدواي لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من الحملة هو توعية المجتمع واشاركهم في مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحملة سبقها عدة تدريبات للعناصر الطبية وغيرهم من أجل مواجهة جائحة فيروس.

فيما أوضح عضو جمعية الهلال الأحمر فرع سبها، إبراهيم الصالحين لـ«بوابة الوسط» إنهم وزعوا كمامات على المواطنين في الشوارع، وقال إنهم لاحظوا قبول عدد من المواطنين التوعية، وآخرين لم يتجاوبوا استهتارا، بينما كان هناك من «لا يصدق بوجود كورونا».

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية دعمت منذ ظهور جائحة فيروس كورونا بسبها بعض المرافق الصحية بمعدات وأدوية إلى جانب تنظيم الندوات العلمية والتدريبات الخاصة للأطقم الطبية بالجنوب.

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