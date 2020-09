امرأة ترفع الراية الخضراء وسط طرابلس وأحد أفراد المليشيات ينتزعها منها بالقوة

أظهر تسجيل مصور بثه ناشطون عبر مواقع التواصل

الاجتماعي، امرأة ليبية ترفع الراية الخضراء في الساحة الخضراء وسط العاصمة

طرابلس.

وأوضح التسجيل أحد عناصر المليشيات وهو ينتزع الراية الخضراء

من أيدي المرأة الليبية بالقوة، وسط استهجان من المارة.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه المرأة بالشجاعة

التي عبرت عن رفضها لنكبة فبراير وما أعقبها من فوضى وحكومات أوصلت البلاد إلى وضع

مزري على جميع المستويات.

كما أكدوا أن هذا المشهد إن دل فإنما يدل على سيطرة المليشيات على الأوضاع في طرابلس، وقيامها بتكميم الأفواه المنادية بالحرية أو تحسين الوضع المعيشي، مشيرين إلى أن الفوضى وسوء الأوضاع دفعوا بهذه المرأة إلى الحنين للماضي ولزمن الاستقرار في عقد النظام الجماهيري.

