أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة

الوفاق غير المعتمدة، الأربعاء، بدء تشغيل مطار سبها الدولي.

وقالت المصلحة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مطار سبها الدولي سيكون جاهزا للتشغيل

ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر الجاري.

