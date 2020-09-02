مكتب الإعلام بمستشفى الثورة بالبيضاء يعرض إيجازا حول الوضع الوبائي

عرض مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى الثورة بالبيضاء إيجازا حول الوضع الوبائي استنادا للإحصائيات بمستشفى الثورة بالجبل الأخضر ومستشفى شحات للأمراض الصدرية.

وبين المكتب أن عدد الحالات المؤكدة في منطقة الجبل الأخضر منذ تسجيل أول حالة هو ست وأربعون حالة، تعافت منهم عشرون حالة، وتوفيت أربع حالات.

كما دونت سجلات مستشفى البيضاء ثلاثا وخمسين حالة وفاة محتملة الإصابة بكورونا، حيث كانت تحمل جميع الأعراض، إضافة إلى وجود ثماني عشرة حالة في العناية بمستشفى شحات للأمراض الصدرية، أربعة منها على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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