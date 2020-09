بريطانيا: المظاهرات في ليبيا دليل على نفاد صبر الشعب وقلقون من إطلاق النار على المحتجين

قال نائب المندوب البريطاني الدائم في الأمم المتحدة، جوناثان آلين،

الأربعاء، إن بريطانيا تعرب عن قلقها البالغ من تقارير عن إطلاق النار على المتظاهرين

في طرابلس.

وأضاف آلين في كلمة له خلال جلسة المجلس بشأن ليبيا، أن المظاهرات التي

خرجت مؤخرًا في طرابلس دليل على نفاد صبر الشعب الليبي ورغبته في السلام.

