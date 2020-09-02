وزارة الصحة تتهم حكومة الوفاق بالاستيلاء على مخصصات علاج كورونا

اتهمت وزارة الصحة بالحكومة الليبية حكومة الوفاق والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالاستيلاء على القيمة المالية المخصصة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي تقدر بستمئة وخمسين مليون يورو.

حيث أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية، إليزابيث هوف، عند زيارتها إلى ليبيا الشهر الماضي أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس تسلم القيمة المالية كاملة، بالإضافة إلى ألفي جهاز تنفس اصطناعي.

فيما أوضحت وزارة الصحة أنها لم تتسلم أي إمكانات عينية أو مالية، وأن ما تم صرفه وتجهيزه بمراكز العزل السريري الطبي كان بدعم مباشر من الحكومة الليبية.

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