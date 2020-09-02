الأنصاري: سنعقد في طرابلس ملتقى للطوارق والتبو والأمازيغ للخروج بموقف موحد

كشف حسين الأنصاري العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وأحد أبرز قيادات قبائل الطوارق، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، عن موعد انعقاد ملتقى في العاصمة طرابلس يضم شخصيات من ( الطوارق ، التبو ، الأمازيغ ) غداً الخميس، للخروج بموقف موحد من مجمل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .
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صحيفة الساعة 24
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